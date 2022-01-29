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Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak - Son Dakika

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak

29.01.2022 09:39
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Landes kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 12 müsabakada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Basket Landes ise yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 83-64'lük skorla kazanmıştı.

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Galatasaray, basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e konuk olacak - Son Dakika
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