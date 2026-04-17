Galatasaray Finalde!

17.04.2026 23:44
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde Zaragoza'yı 63-56 yenerek finale yükseldi.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Gökşen Fitik

Casademont Zaragoza: Bankole 2, Ortiz 2, Hempe 18, Fingall 4, Vorackova 4, Leite 12, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2, Gueye 7, Mawuli 3

1. Periyot: 24-4

Devre: 37-20

3. Periyot: 49-34

Beş faulle çıkan: 36.51 Gueye (Casademont Zaragoza), 37.37 Gökşen Fitik (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Organizasyonda Türk finali, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 sayılık seriyle iyi başlayan taraf oldu. Johannes'in üç sayılık basketleriyle farkı açan Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmada 7. dakikayı Smalls'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 15-2 önde geçti. Sarı-kırmızılı takım, Casademont Zaragoza'yı etkili savundu. Galatasaray'ın 19-2'lik skoru yakalamasıyla İspanyol temsilcisi, molaya gitti. Hata yapmayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, birinci çeyreği 24-4 önde bitirdi.

Galatasaray, ikinci periyoda boyalı alandan basketlerle başladı. Casademont Zaragoza, ilk çeyrekteki oyununu sürdürdü ve 16. dakikaya 34-9 geride girdi. Hempe'nin çabası İspanyol ekibi için yeterli olmazken Kuier ve Smalls'un etkili oyunuyla sarı-kırmızılı takım, farkı açmaya devam etti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakada ilk devreyi 37-20 önde tamamladı.

Müsabakada ikinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring başantrenörü Fırat Okul'un Vorackova'nın 3 sayılık atışının ardından aldığı molaya sarı-kırmızılılar, 43-26 üstün gitti. Molanın ardından Casademont Zaragoza, taraftarının da desteğiyle baskılı oynadı. Bulduğu 8 sayılık seriyle farkı eritmeye çalışan İspanyol temsilcisine sarı-kırmızılı ekip karşılık vermekte zorlansa da üçüncü çeyrek, Galatasaray'ın 49-34 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyot Mawuli'nin serbest atışlarıyla başladı. Leite'nin 33. dakikadaki 3 sayılık basketiyle Casademont Zaragoza, farkı 9 sayıya düşürdü: 49-40. Ardından sarı-kırmızılı ekip, 7 sayılık seri yakalayarak oyunun kontrolünü tekrar eline almaya çalışsa da İspanyol temsilcisi, Leite'nin etkili oyunuyla temposunu artırdı. 39. dakikada Casademont Zaragoza, Hempe'nin üç sayılık atışıyla farkı 6 sayıya kadar indirdi: 62-56. Çekişmeli geçen bölümde periyodun sonunda üstün gelen 63-56'lık skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu ve sarı-kırmızılılar, tarihinde 2. kez Avrupa Ligi'nde finale yükselerek Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Kaynak: AA

