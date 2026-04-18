Galatasaray Finalde!

SALON: Pabellon Principe Felipe

HAKEMLER: Natasa Dragojevic, Petar Pesic, Juozas Barkauskas

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 16, Kuier 12, Williams 12, Smalls 11, Derin Erdoğan 9, Juhasz 3, Gökşen Fitik

CASADEMONT ZARAGOZA: Hempe 18, Leite 12, Gueye 7, Fingall 4, Vorackova 4, Mawuli 3, Bankole 2, Ortiz 2, Flores, Pueyo 2, Oma, Hermosa 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-4

DEVRE: 37-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-34

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 24-4 gibi farklı bir skorla önde kapatarak maçın kontrolünü erken ele geçirdi. Devre arasına 37-20 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyot sonunda da 49-34'lük avantajını korudu. Son çeyrekte rakibinin farkı eritme çabasına rağmen üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, parkeden 63-56 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Johannes 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Williams ve Kuier 12'şer, Smalls ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Casademont Zaragoza'da ise Hempe'nin 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk finaline sahne olacak mücadele, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.