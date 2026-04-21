Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını, Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek.
RAMS Pars'ta oynanacak müsabaka yarın 20.30'da başlayacak.
