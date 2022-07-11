SPOR Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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SPOR Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

11.07.2022 20:33
SPOR Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladıOliviera bu akşam kampa katılıyorSERHAN TÜRK / BAD WALTERSDORF - AVUSTURYA,(DHA)- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Oliviera bu akşam kampa katılıyor

SERHAN TÜRK/ BAD WALTERSDORF - AVUSTURYA,(DHA)- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanı basına kapalı olarak yapılırken, akşam antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda topa baskı ve geçiş oyununa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk'un antrenman sırasında oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunması dikkat çekti.

OLİVEİRA BU AKŞAM KAMPA KATILIYOR

Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Serigo Oliveira da bu gece sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına dahil olacak. Öte yandan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de dün Avusturya kampına gitti. Takımın antrenmanını takip eden Ergün, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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