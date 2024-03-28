Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cullinan Belek'te, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 30 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu vurguluyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Oyuncular, salonda yenilenme ve kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmalarının ardından tamamlandı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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