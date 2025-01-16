Galatasaray Hatayspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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