Galatasaray Hazırlıklara Devam Ediyor

GALATASARAY Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli takımlarından dönen futbolcular sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Tüm futbolcuların katıldığı ve topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, gruplar halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanın ardından saat 21.30'da hazırlık maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.