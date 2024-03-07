Galatasaray ile Çaykur Rizespor Arasındaki Maç İstatistikleri

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 43 lig maçından 29'unu Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 100 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.
İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 15'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 53 golüne, Çaykur Rizespor 19 golle karşılık verdi.
Farklı skorlar
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.
Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 43 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 43 maçın 40'ında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Rize temsilcisi, son hafta sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle Benhur Keser ve ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Dal Varesanovic'in oynayıp oynayamayacağı ise sağlık kurulu raporuyla maç saatinde belli olacak. İstanbul'a gidecek olan Çaykur Rizespor, ilk yarıda Rize'de oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
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