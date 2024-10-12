Galatasaray'ın Florya İhalesi Önemli - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Florya İhalesi Önemli

Adnan Polat, Florya arazisinin ihale sürecinin kulüp için kritik olduğunu vurguladı.

12.10.2024 13:48
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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat, Florya'daki arazinin ihalesinden gelecek avansın kulüp için çok önemli olduğunu söyledi.

Adnan Polat, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan yıllık olağan genel kurul toplantısında, bu senenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Pandemi, Ukrayna'daki savaş, enerji krizi, Filistin trajedisi ve ülkemizde yaşanan deprem, Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik krizin içine girmesine sebep oldu. Enflasyon, son 2 senedir bireyleri ve kurumları kötü etkilemektedir. Gayrimenkul sektörü de bu durumdan kötü etkilenmiştir. Son bir senede toplam satışlarda, özellikle de İstanbul'da yüzde 35'lik bir düşüş yaşamaktayız. Geçmişte krizler yaşadık ama bu kadar kötü bir düşüşün olduğu dönem hatırlamıyorum. Başkan Dursun Özbek'i de tebrik etmek istiyorum. Florya'da 22 dönüm yerimiz vardı. Üzerine 41 dönümlük araziyi doğru fiyatla aldık. Arazilerin fiyatları acayip derecede yükseldi. Beni de komisyon başkanı olarak seçtikleri için yönetime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Polat, başkanlığını yaptığı ihale komisyonuyla Florya arazisinin dosyasını tamamlamaya çalıştıklarını aktararak, "Aşağı yukarı bu işin de sonuna geldik. 18 uygulamasının işleminin kararları çıktı. Prosedürler 2-3 hafta daha sürecek. Kasım ayının başında ilana çıkmak istiyoruz. Burada ihale dosyasını bitirmiş olacağız. Bizden dosya alanlara kasım ayı içinde de bir aylık süre vereceğiz. Bu süre içinde ilgili firmalar gelip bize tekliflerini verecek. Bir dosyanın içinde iki tane zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesine uygun bilgilerin ve belgelerin bize verilmesi lazım. Eksik belge vermeleri halinde kendilerini ikaz edeceğiz. Sonra da komisyon huzurunda bütün teklif verenlerin davet edildiği ikinci zarflar açılacak. Burada tekliflere bakılacak. Bunların içinde en uygun gördüklerimizi seçeceğiz. Uygun gördüklerimizin de açık artırmayla nihai rakamlarını bize vermelerini isteyeceğiz." diye konuştu.

Teklifleri nasıl değerlendireceklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"İnsanlar, en iyi teklif meselesine takıldı. Bu işi yapabilecek kapasitede bir firma mı, ona bakacağız. Hasılat payında bize vereceği minimum yüzde ne? Vereceği avans miktarı da çok önemli bir unsur. İdari ve teknik yeterlilikleri olması lazım. Marka değerleri de çok önemli. 2025 yılında enflasyonun daha aşağı düşeceği söyleniyor. O yönde de faizleri yüksek tutuyorlar. Bu ihaleyi alacak firma, bununla ilgili konsept bir proje getirecek. Proje son haline getirilip, ruhsatının alınması minimum 8 ay sürecek. Her şey yolunda giderse 2025'in eylülünde ruhsatımızı alıp kazmamızı çakabiliriz. Bu dönemde de enflasyon, belli bir noktaya düşecektir. Böylece faizler düşecek ve inşaat sektöründeki satışlar yeniden artacaktır. Florya, 41 dönümlük arazinin alınmasıyla kurtuluş projesine dönüşmüştür. Bu projeyle borçlar sıfırlanacak."

Kaynak: AA

Galatasaray, Adnan Polat, istanbul, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Florya İhalesi Önemli - Son Dakika

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