Galatasaray'ın Hakemi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar- Galatasaray karşılaşmasında Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hollanda'nın Alkmaar şehrinde bulunan AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Joao Gonçalves yapacak.
Mücadelede Tiago Martins VAR, Juan Martinez Munuera AVAR olarak görev alacak.
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