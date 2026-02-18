Galatasaray\'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, rövanşta turu geçmesi halinde önemli bir gelirin de sahibi olacak.

11 MİLYON EURO DAHA GELİR

UEFA'nın gelir dağılımına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalması durumunda kasasına 11 milyon euro daha girecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması ve play-off sürecinden toplam 42.5 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, tur atlaması halinde gelirini 53.5 milyon euroya çıkaracak.

HEM TARİHİ GALİBİYET HEM DEV GELİR

Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetle sportif açıdan önemli bir başarı elde eden Galatasaray, turu geçmesi halinde ekonomik anlamda da büyük bir kazanım sağlayacak.