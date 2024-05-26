Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı

Galatasaray\'ın şampiyonluğu Uşak\'ta coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u yenerek şampiyon oldu. Uşak'ta da şampiyonluk kutlamaları 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti. Galatasaraylı taraftarlar bayrak ve meşalelerle kutlamalara katıldı. Taraftarlar, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak coşkuyu sürdürdü. Kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

26.05.2024 22:47
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Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta çoşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-1'lik skorla yenerek 102 puanla şampiyon oldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları Uşak'ta da da coşkuyla kutlandı.

Uşak'ta da kutlamaların adresi 15 Temmuz Şehitler Meydanı olurken, Galatasaraylı taraftarlar bayrak ve meşele eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Öte yandan taraftarlar 15 Temmuz Şehitler Meydanından, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kutlamalar ardından taraftarlar olaysız bir şekilde dağılıdı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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