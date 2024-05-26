Galatasaray\'ın şampiyonluğu Uşak\'ta coşkuyla kutlandı

Spor

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta çoşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-1'lik skorla yenerek 102 puanla şampiyon oldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları Uşak'ta da da coşkuyla kutlandı.

Uşak'ta da kutlamaların adresi 15 Temmuz Şehitler Meydanı olurken, Galatasaraylı taraftarlar bayrak ve meşele eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Öte yandan taraftarlar 15 Temmuz Şehitler Meydanından, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kutlamalar ardından taraftarlar olaysız bir şekilde dağılıdı. - UŞAK