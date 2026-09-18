Galatasaray\'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı, 4 oyuncu yok

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu da belli oldu. Tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."