Galatasaray'ın Young Boys maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Young Boys maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaray\'ın Young Boys maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 82. dakikasında Abdülkerim'in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı verildi ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Rövanş maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

22.08.2024 00:16
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Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 82. Dakikada yaşanan pozisyonda Males'nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Alman hakem Daniel Siebert, Abdülkerim'in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarı kartını gören Abdülkerim kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Skor 2-2'yken gerçekleşen bu pozisyon sonrası İsviçre ekibi penaltıdan bulduğu golle skoru 3-2'ye getirdi.

Abdülkerim Bardakcı, 27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Young Boys maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü - Son Dakika

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