Galatasaray, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İstanbulspor maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Abdulkerim Bardakcı, çalışmada yer almadı. Antrenmanı Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.