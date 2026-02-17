Galatasaray Juventus'a 5 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Galatasaray Juventus'a 5 değişiklikle çıktı

17.02.2026 21:03
Okan Buruk, Eyüpspor maçından sonra Juventus karşısında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Juventus karşısında 5 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının 11'ine göre siyah-beyazlılar karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Boey, Eren, Lemina, İlkay Gündoğan ve Icardi'nin yerine Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina sarı kart cezasından, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay, UEFA'ya verilen listede olmadığından dolayı kadroda yer almadı.

Leroy Sane 4 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Juventus karşı maç kadrosuna alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz takımı Manchester City ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanan Sane; 3'ü Süper Lig, 1'i de kupa olmak üzere 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey bekledi.

Kenan Yıldız ilk kez Türk takımına karşı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında 11'de görev aldı. Yıldız böylece kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı müsabakaya çıktı.

Tribünler bayraklarla donatıldı

Galatasaray Kulübü, Juventus karşılaşması için tribünlere yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayraklar bıraktı. Taraftarlar seremoni sırasında bayraklarla güzel bir atmosfer oluşturdu. Bu sezon daha önce İspanyol ekibi Atletico Madrid mücadelesinde de tribünlere bayraklar bırakılmıştı.

Öte yandan Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis de maç için stadyuma geldi.

Kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Juventus maçında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

