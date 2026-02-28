Galatasaray Kadın Basketbol Takımı BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı BOTAŞ'ı Yendi

28.02.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, BOTAŞ'ı 75-53 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı. Play-off rakibi bekleniyor.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Buğra Çağatay Savaş, Kerem Altıntaş

BOTAŞ: Işık Su Güven 9, Bejedi 9, Tuba Poyraz 6, Dantas 9, Serfa 4, Ayşegül Günay Aladağ 10, Rana Uçar 3, Begüm Demir, İdil Yeniçulha, Defne Çınar, Işılay Eğin 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 14, Juhasz 8, Kuier 2, Williams 3, Elif Bayram 8, Sude Yılmaz 6, Gökşen Fitik 8, Johannes 13, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül 1

1. Periyot: 18-15

Devre: 35-42

3. Periyot: 37-57

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 75-53 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin normal sezonunu 17 galibiyet 3 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın play-off çeyrek finaldeki rakibi, Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçının sonucuna göre belli olacak.

Play-off oynayacak BOTAŞ ise 11 galibiyetle sezonu tamamladı. BOTAŞ'ın sıralaması ve play-off çeyrek finaldeki rakibi, diğer maçlardan sonra netlik kazanacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:45:59. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.