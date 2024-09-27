UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci tur karşılaşmasında Çek ekibi Slavia Prag ile karşılaşan Galatasaray, ilk maçında evinde 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda zorlu rakibini 2-1'lik skorla geçen Galatasaray Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde etmişti.
Bugün saat 14.00'da İsviçre'de çekilen kura ile Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakipleri:
Lyon
Wolfsburg
Roma
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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