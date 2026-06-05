Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan Ayrılıklar

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, oyuncular Ayçin Akyol ve Aslı Tecimer ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda 4 yıl forma giyen Ayçin Akyol'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Aslı Tecimer'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.