Üye Girişi
Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı - Son Dakika

Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

07.11.2021 18:05

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Kritik bir kayıp yaşayan Galatasaray puanını 21'e yükseltirken lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 9'a indi.

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

OYUNA GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi

Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi 17:55 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti 16:42 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, görevinden istifa etti Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış 16:31 Ölüm otomobilinden sağ çıkan bebekle ilgili kahreden detay: Yüzü kanlar içinde kalmış
Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu 12:18 İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu

Son Dakika Haberleri
18:01 A Milli Takım'da Ozan Kabak, maçların aday kadrosundan çıkarıldı
17:56 İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı
17:54 Karagümrük maçında Muslera kalesini terk edip sahanın ortasına geldi
17:46 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Tuğba Ekinci'den bomba Defne Samyeli yorumu: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci'den bomba Defne Samyeli yorumu: Her yerini açınca olmuyor         
16:35
Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü         
15:49
Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı         
15:28
İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar         
15:05
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 18:10:08. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement