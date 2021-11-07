Galatasaray, Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun sürpriz takımlarından Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, Galatasaray'ın oyun kurmasına engel olarak kendi felsefesini kabul ettirmeye çalıştı. Rakibinin oyununa reaksiyon gösteremeyen sarı-kırmızılılar, oyuna girdikten 1 dakika sonra, 69. dakikada Bertolacci'nin attığı golle mücadelede yenik duruma düştü. 88. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed takımına beraberliği getiren golü getirdi ve maç 1-1 sona erdi
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