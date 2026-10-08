Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını Okan Buruk yönetiminde tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını Okan Buruk yönetiminde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Kaynak: İHA
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