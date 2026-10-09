Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk etti, cezalı Okan Buruk'un yerine Saraloğlu vardı - Son Dakika
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Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk etti, cezalı Okan Buruk'un yerine Saraloğlu vardı

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Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaştı. Okan Buruk, PFDK'dan aldığı 1 maçlık men cezası nedeniyle takımın başında olamazken, sarı-kırmızılıların başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ile Murat Temel üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Trabzonspor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 2 değişikliğe gitti. Trabzonspor deplasmanında forma giyen Leroy Sane ve Roland Sallai Kasımpaşa karşısında oynamadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov'u görevlendirdi. Ancak Okan Buruk'un cezalı olması sebebiyle kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Yunus Akgün ve sol kanatta ise Rafael Leao'yu sahaya sürdü. Forvet arkasında Aleksey Batrakov'u oynatan Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Deniz Gül oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısına şu ilk 11'ile çıktı:

"Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül."

SARI-KIRMIZILILARDA 3 EKSİK

Galatasaray'da Kasımpaşa müsabakasında 3 futbolcu görev yapamadı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Günay Güvenç ve Wilfried Singo karşılaşmada forma giyemedi.

OSIMHEN, SALLAI VE LEMINA YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan ancak hafta içi takımla birlikte saha çalışmalarına başlayan Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Teknik heyet, durumları düzelen 3 futbolcuyu maç kadrosuna dahil ederek yedek soyundurdu.

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle Kasımpaşa müsabakasında takımın başında görev yapamadı. Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi maçtan men edilen tecrübeli teknik adamın yerine, karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.

YENİLENEN ZEMİNDE İLK MAÇ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zeminini yenileyen Galatasaray, yeni çimlerdeki ilk sınavını Kasımpaşa karşısında verdi. Sarı-kırmızılı kulübün milli arada başlattığı kapsamlı bakım yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Kasımpaşa mücadelesi yenilenen zeminde oynanan ilk karşılaşma oldu.

Kaynak: DHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluİrfan SaraloğluGalatasarayOkan BurukKasımpaşaSporSon Dakika

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