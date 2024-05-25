Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 6 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 6 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 952, Süheyl Batum da 323 oya ulaştı.
Özbek'e beşinci sandıkta 147, altıncı sandıkta 151 oy çıktı. Batum ise beşinci sandıkta 61, altıncı sandıkta 63 oy aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 6 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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