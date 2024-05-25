Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 10 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 10 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 10 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, Galatasaray Lisesi'nde açılan ilk 10 sandık sonuçları belli oldu. Başkan adaylarından Dursun Özbek 1.595 oy alırken, Süheyl Batum ise 499 oy aldı. Özbek, dokuzuncu sandıkta 167, onuncu sandıkta 42 oy alırken, Batum ise dokuzuncu sandıkta 146, onuncu sandıkta 47 oy aldı.

25.05.2024 18:25
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 10 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 10 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 595, Süheyl Batum da 499 oya ulaştı.

Özbek'e dokuzuncu sandıkta 167, onuncu sandıkta 42 oy çıktı. Batum ise dokuzuncu sandıkta 146, onuncu sandıkta 47 oy aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 10 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 10 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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