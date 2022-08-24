Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Galatasarayımızda altı sezon forma giyen, Brian Birch teknik direktörlüğünde üst üste üç şampiyonluk kazanan takımın en önemli parçalarından biri olan, 37 kez milli formayı terleten eski futbolcumuz Metin Kurt'u vefatının 10. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Metin Kurt, Spor, Son Dakika

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