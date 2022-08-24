Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı

24.08.2022 14:33
Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı

Galatasaray Kulübü, ölümünün 10. yıl dönümünde eski futbolcusu Metin Kurt için anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, ölümünün 10. yıl dönümünde eski futbolcusu Metin Kurt için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Galatasarayımızda altı sezon forma giyen, Brian Birch teknik direktörlüğünde üst üste üç şampiyonluk kazanan takımın en önemli parçalarından biri olan, 37 kez milli formayı terleten eski futbolcumuz Metin Kurt'u vefatının 10. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

YORUMLAR
500
Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 'Küçük takım' göndermesi Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 'Küçük takım' göndermesi Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Galatasaray, Metin Kurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü, Metin Kurt'u andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement