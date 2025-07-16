İsmi Süper Lig devi Galatasaray'la da anılan 25 yaşındaki Sırp kaleci Djordje Petrovic'in yeni takımı belli oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı. Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; transferin 29 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerine ülkesinin Cukaricki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu. Maviler"de 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu. Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı - Son Dakika
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