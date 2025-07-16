Galatasaray\'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı

İsmi Süper Lig devi Galatasaray'la da anılan 25 yaşındaki Sırp kaleci Djordje Petrovic'in yeni takımı belli oldu.

BOURNEMOUTH'A TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, Chelsea'den Sırp kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattı. Bournemouth Kulübü, 25 yaşındaki Petrovic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİSİ 29 MİLYON EURO

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; transferin 29 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

KARİYERİ

Kariyerine ülkesinin Cukaricki takımında başlayan Petrovic, ABD ekibi New England Revolution'da oynadıktan sonra 2023'te Chelsea'ye transfer oldu. Maviler"de 31 maça çıkan Petrovic, geçen sezon kiralık olarak Fransa temsilcisi Strasbourg'un kalesini korudu. Sırp milli kaleci, geçen sezon Strasbourg formasıyla 31 karşılaşmada görev yaptı.