Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti

Geçtiğimiz günlerde Florian Grillitsch'in Galatasaray 1.5 milyon avro maaş ile anlaştığı, daha sonra ise menajerliğini yapan babasının sürekli fiyat artırması nedeniyle vazgeçtiği öğrenilmişti. Bu gelişmeler üzerine Grillitsch, temsilciliğini babasının yapmayacağını açıklamıştı.

KİŞİLİĞİNDE SORUN GÖRÜLDÜ

Sport 1 haberine göre; Grillitsch ailesi ve danışmanlarıyla birlikte bir süredir İngiltere'deydi. Brighton Teknik Direktörü Graham Potter, Grillitsch ile yüz yüze görüştükten sonra oyuncunun kişiliğiyle ilgili sorunlar olduğunu gözlemledi.

"TALİHSİZ ŞEYLER OLDU"

Grillitsch, babasıyla yollarını ayırdıktan sonra eski menajeri Thomas Böhm'e geri dönmüş ve yaptığı açıklamada, "Son dönemde talihsiz şeyler oldu. Elbette bunun sorumluluğunu kendim alıyorum ve bundan gereken dersleri çıkardım" demişti.