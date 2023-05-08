Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den imalı açıklama: Daha önce hiç 60 milyonun desteğiyle uyanmamıştık - Son Dakika
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Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den imalı açıklama: Daha önce hiç 60 milyonun desteğiyle uyanmamıştık

08.05.2023 20:32

Başakşehir-Galatasaray karşılaşması öncesi Başakşehir cephesi, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık." paylaşımında bulundu. Sarı-kırmızılılarla karşılaşacakları mücadelede Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının da kendilerini destekleyecekleri imasında bulunan İstanbul ekibinin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Başakşehir'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"DAHA ÖNCE HİÇ 60 MİLYON KİŞİNİN DESTEĞİYLE UYANMAMIŞTIK"

Başakşehir resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık." ifadeleri kullanıldı.

PUAN FARKI 5'E ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a takılmasının ardından Başakşehir maçı Galatasaray adına şampiyonluk yolunda büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 5'e çıkaracak.

Başakşehir'in paylaşımı:

Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den imalı paylaşım: Daha önce hiç 60 milyonun desteğiyle uyanmamıştık
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Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den imalı açıklama: Daha önce hiç 60 milyonun desteğiyle uyanmamıştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'den imalı açıklama: Daha önce hiç 60 milyonun desteğiyle uyanmamıştık - Son Dakika
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