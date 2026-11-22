Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Şehmus Hazer 14, Nikolic 9, Metu 11, Ballo 3, Berkan Durmaz 3, Smailagic 8, Buğrahan Tuncer 9, Pierre 7, Simpson 11, Efe Şekeroğlu

Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Cook 2, Yiğit Onan 8, Pasecniks 15, Hanlan 3, Horton 14, Abmas 9, Tibet Görener 3, Thomas Akyazılı 3, Ozan Yılmaz, Osman Nurveren

1. Periyot: 29-19

Devre: 42-41

3. Periyot: 65-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Aliağa Petkimspor'u 81-64 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde galibiyet sayısını 5'e çıkarırken Aliağa Petkimspor ise 4. kez mağlup oldu.