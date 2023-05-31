Sosyal medya alev aldı! Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray sosyal medya hesabından teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir video paylaştı. Sarı-kırmızılılar, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

"KUPA KOLEKSİYONERİ"

Sarı-kırmızılılar, resmi hesaplarından yaptıkları gönderiye, "Geçmişten geleceğe... Kupa koleksiyoneri" notunu ekledi. Sarı-kırmızılılar, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

İşte Galatasaray'ın Okan Buruk paylaşımı;