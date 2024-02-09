Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazır

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Derrick Köhn de takımla ilk antrenmanına çıktı.

09.02.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Derrick Köhn de takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Antrenman, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazır - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 11:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement