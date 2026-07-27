Galatasaray Roamy Alonso ile Sözleşme Uzattı
Galatasaray, Kübalı voleybolcu Roamy Alonso ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Roamy Alonso ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki orta oyuncunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.
Roamy Alonso, Galatasaray'a geçen sezon başında transfer olmuştu.
Kaynak: AA
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