Galatasaray, Rytas ile Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşıyor

Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Rytas Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini seride 2-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Galatasaray, bu etapta J Grubu'nda Unicaja ve Manisa Basket ile de karşı karşıya gelecek.