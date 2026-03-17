Galatasaray Rythas'ı Ağırlıyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Litvanya'nın Rythas Vilnius ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda lider konumda yer alıyor.
Rythas Vilnius ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle averajla 2. basamakta bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, evinde rakibini mağlup edip grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Grubunda Litvanya temsilcisiyle karşılaştığı ilk müsabakada Galatasaray, rakibini deplasmanda 89-85 yendi.
