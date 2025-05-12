Galatasaray Şampiyonlar Ligi\'nde İkinci Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 83-67 yenilen ve ikinci olan Galatasaray, öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
Sarı-kırmızılılar, takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.
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