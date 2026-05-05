Galatasaray - Samsunspor Rekabeti: 66. Maç
Galatasaray - Samsunspor Rekabeti: 66. Maç

05.05.2026 22:56
Galatasaray, Samsunspor ile 66. kez karşılaşacak; sarı-kırmızılılar son 9 maçı kazandı.

Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 65 karşılaşmanın 44'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 65 maçta 141 gol atarken Samsun ekibi, 50 golle karşılık verebildi.

Samsun'daki maçlar

Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 14-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 41 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'a karşı çıktığı son 9 lig maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-06, 2011-12, 2023-24, 2024-25 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Samsunspor, son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Kaynak: AA

