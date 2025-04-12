Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti

(ANKARA)- Galatasaray Süper Lig'in31. hafta açılış maçında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süpr Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Satadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Yunus Akgün'ün 14. dakikada ve Victor Osimhen'in 46. dakikada attığı golle Galatasaray deplasmanda Samsunspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahip oldu ve liderliğini sürdürdü.