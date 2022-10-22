Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu

22.10.2022 17:46
Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu

Galatasaray son günlerde basında çıkan Cristiano Ronaldo ile Memphis Depay iddialarına açıklık getirdi. Sarı-kırmızılı kulüp iki futbolcu için de herhangi bir girişimin olmadığını açıkladı.

Galatasaray , Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ile Barcelona'dan Memphis Depay'ın gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

"İLGİ VEYA GİRİŞİM YOK"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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