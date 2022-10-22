Galatasaray , Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ile Barcelona'dan Memphis Depay'ın gündemlerinde yer almadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denildi.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika