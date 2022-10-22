Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denildi.

Kaynak: İHA

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo, Aslan mı oluyor? Galatasaray tüm tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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