Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

13.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:09
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • ahmet arslan: Oyun olarak bence gs kötü dönemine denk geldi bu maç. Her sonuca çok ama çok açık malesef ama ülke puanı için inş ilk maç tur gelir 0 0 Yanıtla

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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