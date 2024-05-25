Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi'nde başladı. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, yeni başkanlık için yarışıyor. Toplantıda seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sandık görevlileri belirlendi.

25.05.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda mevcut Dursun Özbek ile Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 11:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement