Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.09.2022 01:03
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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