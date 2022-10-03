Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı

03.10.2022 10:22

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Yusuf Demir'le ilgili yeni bir açıklama yaptı. Genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması gerektiğini savunan Timur, bu durumun anayasanın 10. maddesine aykırı olduğunu söyledi.

Galatasaray'a transfer olduğu ilk günden itibaren tartışmalara konu olan Yusuf Demir, yine gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Türk statüsünde oynaması gerektiğini savundukları oyuncuları için, şimdi de anayasanın 10. maddesini devreye sokabilir.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayamamasını anayasaya aykırı olarak nitelendiren Erden Timur, "Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı anayasının 10. maddesini devreye soktu

TİMUR'DAN İTALYA ÖRNEĞİ

Timur, "Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip olan oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor." dedi.

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı - Son Dakika
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