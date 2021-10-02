Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

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