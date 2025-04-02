- Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de
İSTANBUL - Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray bugün saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak. RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı.
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