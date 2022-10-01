Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz - Son Dakika
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Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz

01.10.2022 23:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Yabancı kuralına tepki gösteren Buruk, "Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk yabancı kuralından dert yandı.

"HAMLE YAPARKEN ZORLANIYORSUNUZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü. Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz." dedi.

"GENEL OLARAK İYİDİK"

Buruk ayrıca, "Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio Oliveira'yı almayı düşündük. Genel olarak iyiydik. Son bölümde sıkıntı yaşadık ama genel anlamda iyiydik." ifadelerini kullandı.

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