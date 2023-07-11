Galatasaray, Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez'i renklerine bağlıyor

Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, deneyimli stoperi 9 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmak istiyor.

SON KARARI SANCHEZ VERECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, savunmayı Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'a 9 milyon euroluk teklif yaparken, İngiliz ekibi ayrılığa onay verdi. Son kararı Sanchez verecek.

27 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki stoper geçen sezon Tottenham formasıyla 27 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.