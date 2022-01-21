Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftasındaki Galatasaray- Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Onur Özütoprak görevlendirildi.
Süper Lig'de 23. haftada oynanacak maçların hakemleri ise şöyle;
Galatasaray taraftarları Atilla Karaoğlan ismiyle çılgına döndü. Sert paylaşımlara Trabzonsporlu taraftarlar da katıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, "Kollanan siz olacaksınız" yorumları bıraktı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel bu atama için, "Atilla Karaoğlan mı? Eyvah Eyvah!" paylaşımı yaptı. Ortalık iyice karıştı.
İşte sosyal medyadaki hakem tepkileri:
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