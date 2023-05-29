Galatasaray tüm şartları zorlayacak! Uğurcan Çakır, Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 7-8 milyon euroya kadar çıkacak bir teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor.
Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıktı. Milli kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 62 gol görürken, 17 maçta ise geçit vermedi.
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