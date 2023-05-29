Galatasaray tüm şartları zorlayacak! Uğurcan Çakır, Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor - Son Dakika
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Galatasaray tüm şartları zorlayacak! Uğurcan Çakır, Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor

29.05.2023 10:21

Yeni sezonda Muslera'nın yerine transfer yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ibre Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'a döndü. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki kaleci için tüm ekonomik şartları zorlayarak 7-8 milyon eurolara kadar çıkacak bir teklif vereceği iddia ediliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY, 8 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKACAK

Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 7-8 milyon euroya kadar çıkacak bir teklif hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

ÇAKIR'IN PERFORMANSI

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 43 maça çıktı. Milli kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 62 gol görürken, 17 maçta ise geçit vermedi.

Galatasaray tüm şartları zorlayacak! Uğurcan Çakır, Muslera'dan eldivenleri almaya geliyor
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