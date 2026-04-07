Galatasaray Voleybol Takımı Finalde

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera'yı konuk edecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Finalin İtalya'da oynanan ilk maçını 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarın yapılacak müsabakayı da kazanması halinde şampiyon olacak.
